Mittlerweile stehen die Ölpreise bereits die zweite Handelswoche in Folge unter Druck. Nach Einschätzung der Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank dürften auch in den kommenden Handelstagen Konjunkturdaten aus den grossen Absatzmärkten in China und den USA im Fokus der Anleger stehen.