Laut US-Regierungskreisen haben sich indes Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon auf eine neue Waffenruhe ab dem Nachmittag geeinigt. Eine Einstellung der Feindseligkeiten in diesem Gebiet gehörte zu den Bedingungen des Iran für das vorläufige Abkommen. Zuvor hatten israelische Streitkräfte noch mitgeteilt, sie hätten ihre Angriffe auf die Hisbollah fortgesetzt.