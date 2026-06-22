Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran lassen die Ölpreise weiter sinken. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich ‌um ⁠3,7 Prozent auf bis zu 77,56 Dollar je Barrel; der Preis für ⁠US-Leichtöl WTI fällt um knapp drei Prozent auf 74,47 Dollar je Barrel. US-Vizepräsident JD Vance ‌sprach von Fortschritten bei den Verhandlungen, zudem sei die ‌Strasse von Hormus offen. Zu Handelsbeginn ​waren die Preise noch auf 82,30 Dollar gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump mit einer Wiederaufnahme des Krieges gedroht und Teheran die Schliessung der wichtigen Meerenge angekündigt hatte.