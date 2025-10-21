Die sinkenden Ölpreise könnten die Renditen von US-Staatsanleihen wieder auf Niveaus drücken, die zuletzt vor mehr als einem Jahr erreicht wurden, meint der langjährige Wall-Street-Stratege Ed Yardeni laut Bloomberg. Konkret könnte die Rendite zehnjähriger US-Treasuries von derzeit rund 3,97 Prozent auf 3,75 Prozent fallen, falls der Ölpreis weiter sinke und die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senke, so Yardeni.