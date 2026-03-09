Die Rohölsorte ‌Brent ⁠aus der Nordsee begrenzt am Montagnachmittag mit einem Preis von 98,70 Dollar je Fass ⁠das Plus auf 6,5 Prozent. Ein griechisch betriebener Öltanker hat mit einer Ladung saudischen Rohöls die Strasse ‌von Hormus passiert, wie aus Daten von Schifffahrtsdienstleistern hervorgeht. ‌An den Ölmärkten wird die Lage ​an der wichtigen Meerenge genau beobachtet, da wegen des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran Hunderte Schiffe auf beiden Seiten der Meerenge vor Anker liegen.