Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 63,66 US-Dollar und damit 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zuletzt vor technischen Problemen um 43 Cent auf 59,08 Dollar. Bei der Berechnung des WTI-Futures an der Chicago Mercantile Exchange kam es aufgrund einer technischen Panne zu Problemen im frühen Handel. Der Live-Handel mit dem Future war zuletzt gestoppt.