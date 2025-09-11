Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 67,40 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober fiel ebenfalls geringfügig um zehn Cent auf 63,57 Dollar.