Schifffahrtsdaten zeigten zudem am Montag, dass die Zahl der Tanker, die die Strasse von Hormus passieren, auf den niedrigsten Stand seit zwei ​Monaten ​gefallen ist. «Die entscheidende Variable, die ⁠es zu beobachten gilt, ist die physische ​Bewegung von Rohöl durch ⁠die Strasse von Hormus», sagte Analystin Priyanka Sachdeva von Phillip Nova. ‌Jede nennenswerte Blockade des Tankerverkehrs würde wahrscheinlich einen weiteren Anstieg der Ölpreise auslösen. «Umgekehrt könnte ein Teil des derzeitigen geopolitischen Aufschlags ‌allmählich verschwinden, wenn die Ölexporte trotz der militärischen ​Eskalation anhalten.»