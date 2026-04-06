Am Vormittag lag der Preis mit rund 110 Dollar wieder etwas darunter, aber immer noch ein Prozent über dem Niveau von Ende vergangener Woche. Seit dem Start der Angriffe Israels und der USA auf den Iran und dessen Gegenschläge verteuerte sich Öl der weltweiten Referenzsorte Brent um 38 Dollar oder etwas mehr als 50 Prozent.