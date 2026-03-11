Medienberichte, dass die Internationale Energieagentur (IEA) die grösste Freigabe von Notfall-Ölreserven in ihrer Geschichte vorschlagen will, konnten die Ölpreise bisher nicht nach unten drücken. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf einen Insider berichtet, soll es sich bei der Freigabe der Reserven um ein Volumen von etwa 300 bis 400 Millionen Barrel (je 159 Liter) handeln.