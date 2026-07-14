Die Lage im Krieg zwischen den USA und dem Iran hat sich weiter verschärft. Iranische Medien haben erneut Explosionen an der Südküste gemeldet. Zuvor hatte das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Strasse von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, dieser hatte in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Montag eine Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren.