Die Ölpreise legten auch in der ablaufenden Woche etwas zu. Zu Wochenbeginn waren sie noch unter Druck geraten. Hurrikan «Beryl» hatte am Golf von Mexiko und in Texas weniger Schäden an der Ölinfrastruktur angerichtet, als ursprünglich befürchtet. Im weiteren Wochenverlauf wurden die Ölpreise jedoch durch gesunkene US-Rohöllagerbestände und einen schwächeren US-Dollar gestützt.