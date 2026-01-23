Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der jüngsten Kursentwicklung des Dollar. Am Vortag war die amerikanische Währung unter Druck geraten, was am Ölmarkt weiter Wirkung zeige. Da Öl in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung das Öl auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage verstärkt.