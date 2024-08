Am Ölmarkt rückten ausbleibende Öllieferungen aus dem wichtigen Förderland Libyen wieder stärker in den Vordergrund. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Nachmittag unter Berufung auf informierte Kreise, dass fünf Verladestationen des Landes angewiesen wurden, ihre Arbeit einzustellen. Bereits zu Beginn der Woche hatten Meldungen über einen Lieferstopp in Libyen den Ölpreise Auftrieb verliehen, bevor sie am Dienstag und Mittwoch unter Druck gerieten.