Zudem verschärft sich der Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Die iranische Produktion an beinahe waffentauglichem Uran hat sich während der Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA stark erhöht, berichtete am Wochenende die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. In einem zweiten Bericht zur mangelnden Kooperation Teherans mit der Atombehörde stellte IAEA-Chef Rafael Grossi fest, dass die Islamische Republik in der Vergangenheit nukleare Aktivitäten und Materialien an drei Einrichtungen vor der IAEA verborgen hatte. Der Iran will nach Angaben von Aussenamtssprecher Ismail Baghai auf keinen Fall auf eine eigenständige Urananreicherung verzichten - auch nicht, wenn ein regionales Atomkonsortium gegründet werden sollte.