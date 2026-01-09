Am Donnerstag waren die Ölpreise noch deutlich stärker gestiegen und Brent-Öl aus der Nordsee hatte sich um mehr als zwei Dollar je Barrel verteuert. Hintergrund waren Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung des Förderlandes Iran. Trump hatte die Staatsführung in Teheran vor der Tötung von Demonstranten gewarnt und mit «harten» Strafen gedroht.