Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 91,17 US-Dollar, 1,27 Dollar mehr als am Vortag. In der Spitze kostete ein Fass Brent am Mittwoch knapp 93 Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 1,38 Dollar auf 88,04 Dollar.