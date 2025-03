Der Ölpreis stieg leicht an, nachdem ein Branchenbericht einen starken Rückgang der US-Rohölvorräte signalisiert hatte. Das private American Petroleum Institute berichtete, dass die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche um 4,6 Millionen Barrel gefallen seien. Die ist der stärkste Rückgang seit November. Am Nachmittag wird das US-Energieministerium seine Daten veröffentlichen.