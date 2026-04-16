Am Ölmarkt wird befürchtet, dass sich die Blockade der Strasse von Hormus hinauszögert, was den Öltransport aus den Fördergebieten am Persischen Golf behindert. Experten der Commonwealth Bank of Austria wollten nicht ausschliessen, dass sich die Störungen am Ölmarkt durch die US-Blockade von iranischen Häfen verschärfen könnten. Der Grund dafür sei , dass die Blockade durch die US-Marine rund 3,8 Millionen Barrel Rohöl und Produkte gefährde, die im vergangenen Monat durch die Strasse von Hormus transportiert worden seien.