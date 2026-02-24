«Das weitaus grösste Risiko eines US-Angriffs auf den Iran liegt aber in einer möglichen Blockade des Seeweges durch die Strasse von Hormus», kommentierte Carsten Frischen, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. «Es würde bereits ausreichen, wenn die Wasserstrasse aufgrund eines zu hohen Risikos während der Kampfhandlungen für die Öltanker nicht mehr sicher passierbar wäre.» Durch die Strasse von Hormus würden täglich gut ein Viertel der seewärtigen Öllieferungen transportiert.