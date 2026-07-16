Die Märkte könnten sich eher an den neuen Zustand gewöhnen, als mit einer Rückkehr zur Normalität zu rechnen, sagte John Woods, Investmentchef und Leiter Investmentlösungen für Asien bei Lombard Odier, im Interview mit Bloomberg TV. Wahrscheinlicher sei «eine Art semi-permanente, periodische Störung» der Ölströme durch die Meerenge, mit der der Markt leben müsse. Brent könnte demnach dauerhaft mit einem Aufschlag von fünf bis 15 US-Dollar je Barrel gehandelt werden.