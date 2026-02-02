Am Markt wurden geopolitische Risiken für die ölreiche Region am Persischen Golf wieder geringer eingeschätzt, nachdem Regierungsvertreter beide Länder einem iranischen Bericht zufolge Verhandlungen aufnehmen wollen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 66,01 US-Dollar. Das waren 3,31 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 3,30 US-Dollar auf 61,91 Dollar.