Die Blockade tritt nach US-Angaben am Dienstag um 22.00 Uhr MESZ in Kraft und gilt für die gesamte iranische Küste, alle iranischen Häfen ⁠sowie sämtliche Schiffe unabhängig von ihrer Flagge. Die Beschränkungen für die iranische Schifffahrt, Vergeltungsangriffe und ein stark reduzierter Schiffsverkehr durch die Meerenge schüren Sorgen über die kurzfristige Verfügbarkeit von Öl, erklären die Analysten von Gelber & Associates.