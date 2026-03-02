Grund für den markanten Anstieg der Ölpreise um zeitweise über 8 Prozent ist die Eskalation des ‌Konflikts zwischen dem Iran, Israel ‌und den USA, ​die den Schiffsverkehr in der wichtigen Förderregion stört. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze ‌auf 82,37 Dollar, was einem Anstieg von 8,88 Prozent entspricht. Der Preis für die US-Leichtölsorte ​West Texas Intermediate stieg um ​acht Prozent auf 72,38 ​Dollar.