Grund für den markanten Anstieg der Ölpreise um zeitweise über 8 Prozent ist die Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran, Israel und den USA, die den Schiffsverkehr in der wichtigen Förderregion stört. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze auf 82,37 Dollar, was einem Anstieg von 8,88 Prozent entspricht. Der Preis für die US-Leichtölsorte West Texas Intermediate stieg um acht Prozent auf 72,38 Dollar.
Israel hatte am Sonntag eine neue Angriffswelle auf Teheran gestartet. Der Iran reagierte darauf mit weiteren Raketenangriffen. Am Samstag war der oberste geistliche Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, getötet worden. Bei iranischen Vergeltungsangriffen wurden Reedereikreisen und Behördenvertretern zufolge mindestens drei Tanker vor der Golfküste beschädigt und ein Seemann getötet.
Der Iran schränkte den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, ein. Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Die Staaten des Ölkartells Opec+ hatten am Sonntag beschlossen, die Tagesproduktion zu erhöhen, um Engpässe und zu starke Preisanstiege zu verhindern.
