Kurz vor dem Wochenende wurden die Ölpreise durch die jüngste Kursentwicklung des US-Dollars belastet. Die US-Währung hatte am Donnerstag im Handel mit anderen wichtigen Währungen deutlich an Stärke gewonnen, was den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollarraums teurer macht und die Nachfrage bremst.