Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete 107,42 US-Dollar. Der Preis hielt sich damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vortag. Die Notierung für Rohöl der US-Sorte WTI mit Lieferung im Mai stand ebenfalls kaum verändert bei 102,86 Dollar. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Rohöl der Nordseesorte Brent um fast 60 Prozent verteuert. Zeitweise war der Preis bis auf knapp 120 Dollar je Barrel gestiegen.