Rohöl der Nordseesorte Brent wurde bei 108,73 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Am Donnerstag war die Notierung noch zeitweise bis auf knapp 120 Dollar gestiegen, nachdem Angriffe auf die Gasindustrie in Katar und dem Iran die Furcht vor einer Eskalationsspirale geschürt hatten. Zuletzt ist die Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf zumindest nicht weiter eskaliert. Zudem kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass Israel keine Energieanlagen im Iran mehr angreifen werde.