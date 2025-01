In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl in der grössten Volkswirtschaft der Welt um vier Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) hervorgeht, die am Dienstagabend bekannt wurden. Sinkende US-Reserven sorgen in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen.