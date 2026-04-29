Am Dienstag hatten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihren Austritt aus dem Ölkartell Opec zum 1. Mai verkündet. In dem aktuellen Umfeld spielte dies am Ölmarkt kaum eine Roll. Noch ist unklar, ob weitere Staaten folgen werden. Es wird allerdings erwartet, dass die Emirate ihre Förderung auf mittlere Sicht ausweiten werde.