Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gestiegen. Bis zum Nachmittag bauten sie Gewinne aus dem frühen Handel kräftig aus und erreichten den höchsten Stand seit mehr als einem halben Jahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 72,84 US-Dollar. Das waren 2,09 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,35 Dollar auf 67,56 Dollar zu.