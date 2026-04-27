Bereits ‌in der Vorwoche hatten Brent und WTI mit einem Plus von fast 17 beziehungsweise 13 Prozent die grössten wöchentlichen Gewinne seit Kriegsbeginn verzeichnet. Angesichts der geringeren Fördermenge im ​Nahen ​Osten hob die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre ⁠Ölpreis-Prognosen für das vierte Quartal an. Die Grossbank ​erwartet nun einen Preis ⁠von 90 Dollar pro Barrel für Brent und 83 Dollar für WTI. ‌Die wirtschaftlichen Risiken seien grösser, als das Basisszenario für Rohöl allein vermuten lasse, erklärten Analysten. Gründe dafür seien ungewöhnlich hohe Preise für raffinierte ‌Produkte sowie die Gefahr von Engpässen. Die Experten gehen davon ​aus, dass sich die Exporte der Golfstaaten durch die Strasse von Hormus erst bis Ende Juni normalisieren werden.