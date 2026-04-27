Unterdessen hat die US-Bank Goldman Sachs ihre Prognose für den Ölpreis angehoben. Im vierten Quartal dürfte der Brent-Preis bei 90 US-Dollar liegen, heisst es in einer Analyse. Bisher war Goldman Sachs von 80 Dollar ausgegangen. Der Wert für diesen Zeitraum liegt nun fast 30 Dollar höher als vor dem Iran-Krieg. «Wir gehen nun davon aus, dass sich die Exporte aus der Golfregion bis Ende Juni normalisieren werden, anstatt wie zuvor angenommen bis Mitte Mai, und dass sich die Produktion in der Golfregion langsamer erholen wird.»