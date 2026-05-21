Zur Wochenmitte war die Notierung für Rohöl aus der Nordsee noch zeitweise um etwa sieben Dollar je Barrel nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump gefallen. Laut einem Bericht hatte Trump gesagt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in einer «finalen Phase» seien. Zuvor war ein Angriff auf den Iran vorerst verschoben worden - mit der Begründung, dass es ernsthafte Verhandlungen gebe.