Am Ölmarkt haben die Anleger weiter die Entwicklung in Venezuela im Blick. Das ölreiche Land könnte künftig stärker mit US-Ölkonzernen ins Geschäft kommen. Zuvor hat Präsident Donald Trump mögliche Subventionen für amerikanische Unternehmen in Aussicht gestellt, die den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur Venezuelas unterstützen. Trump gab sich in einem Fernsehinterview überzeugt, dass die USA dieses Ziel schneller erreichen könnten, es allerdings viel Geld erfordern wird.