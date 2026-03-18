«Ich denke, der Katalysator für den Umschwung sind wirklich diese Schlagzeilen über die Angriffe auf Gas- und Ölfelder im Iran», sagt Mike Brown, leitender Stratege bei Pepperstone. «Ich denke, ⁠der Grund, warum die Märkte so negativ darauf reagiert haben, liegt darin, dass die Energieinfrastruktur bisher weitgehend verschont geblieben ist.» Es wäre eine «ziemlich bedeutende Eskalation», wenn diese nun auf der Zielliste stünde, ergänzt er.