Für diesen Montag hat das US-Militär auf Anordnung von Präsident Donald Trump eine Blockade von Schiffen in der Strasse von Hormus angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen. Zugleich erläuterte das Militär, dass die Durchfahrt von Schiffen, deren Ziel oder Startpunkt kein iranischer Hafen ist, nicht beeinträchtigt werde. Die Blockade soll um 16.00 MESZ beginnen. Die Meerenge ist für die Ölstaaten am Persischen Golf wichtig, um Ölexporte an die internationalen Märkte zu bringen.