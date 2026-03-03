«Je nachdem, wie stark das Ölangebot zurückgeht, dürfte der Ölpreis unterschiedlich stark ansteigen», schreiben Experten der Commerzbank. «Nimmt man an, dass das Ölangebot längerfristig um knapp 5 Prozent zurückgeht, dürfte dies zu einem Ölpreis von knapp 78 Dollar führen.» Derzeit scheinen die Märkte von einem solchen Szenario auszugehen. «Bei einer vollständigen Blockade von der Strasse von Hormus, durch die das Angebot um 20 Prozent zurückgehen würde, dürfte der Ölpreis auf über 100 Dollar ansteigen», erwarten die Commerzbank-Experten.