Tankstellen zeigen höchste Preise seit Jahren an

Die Schockwellen des Krieges sind derweil für Verbraucher in aller Welt zu spüren: In Deutschland stieg diese Woche selbst der Durchschnittspreis für die günstigste gängige Benzinsorte E10 auf über zwei Euro pro Liter. Die Bundesregierung will Tankstellen deshalb verbieten, die Preise mehr als einmal täglich anzuheben. Auch in den USA - selbst einer der grössten Ölproduzenten der Welt - zeigen die Tankstellen die höchsten Preise seit 2024 an.