Am Montag war der Preis für Öl der Sorte Brent in der Spitze um etwa acht Dollar je Barrel gefallen. Er hatte bei knapp 96 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte April erreicht, bevor er sich wieder der Marke von 100 Dollar näherte. US-Präsident Donald Trump hatte ein mögliches Rahmenabkommen mit Teheran als «weitgehend» ausgehandelt bezeichnet und damit Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten geschürt.