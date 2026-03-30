Seit Beginn des Iran-Kriegs hat ist die Referenzsorte Brent mittlerweile um etwa 60 Prozent teurer geworden. Auch die Preise anderer Ölsorten zogen seit dem Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran kräftig an. So kostete ein Barrel der US-Sorte WTI am Montag etwas mehr als 101 Dollar. Rohöl aus den USA ist mehr als 50 Prozent teurer als vor dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten.