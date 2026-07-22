In der zweiten Juni-Hälfte und Anfang Juli war der Ölpreis wegen der Hoffnung auf eine anhaltende Waffenruhe im Nahen Osten Schritt für Schritt bis auf 70 Dollar gefallen. Doch aus der Hoffnung wurde nichts und der Ölpreis zieht seitdem wieder kräftig an. Mit Kursen von etwas mehr als 90 Dollar liegt der Brent-Preis aber noch deutlich unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das er Ende April erreicht hatte. Grund für den starken Anstieg im Frühjahr war der von den USA und Israel Ende Februar begonnene Iran-Krieg.