Der bereinigte Nettogewinn von Totalenergies sprang im zweiten Quartal im Jahresvergleich um ⁠67 Prozent auf sechs Milliarden Dollar, wie der französische Energiekonzern am Donnerstag mitteilte. Er lag ‌damit nochmals höher als die 5,4 ‌Milliarden Dollar aus dem ersten Quartal ​2026. Analysten hatten mit einem Gewinnwachstum in diesem Umfang bereits gerechnet. Die Aktionäre sollen daran teilhaben: Für das dritte Quartal kündigte Totalenergies Aktienrückkäufe im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar an.