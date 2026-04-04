«Kein Minister meiner Regierung wird ​das Land verlassen, es sei denn, es ​handelt sich um eine ​unerlässliche Aufgabe, die mit unserer aktuellen Arbeit zusammenhängt», sagte ‌der Regierungschef. Er selbst habe geplante Reisen in den Niger, nach Spanien und Frankreich abgesagt. Sonko ​kündigte ​für die kommende Woche ⁠weitere Schritte an. Der Minister ​für Energie und Bergbau ⁠werde sich in den nächsten Tagen ‌an die Bevölkerung wenden, um die Pläne der Regierung im Detail vorzustellen.