Dieses unter Anlegern als valider Frühindikator für die Konjunktur geschätzte Barometer sank ​von 51,9 Punkten im Februar auf 50,7 Zähler. Es liegt damit nur noch leicht über der Wachstumschwelle von 50 Zählern. Dies deute darauf hin, dass die Wirtschaft bereits deutlich von den Auswirkungen des Nahost-Krieges getroffen worden sei, sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global. Die Ölpreise sind weiter auf dem Höhenflug, nachdem US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg sein Ultimatum an die Regierung in Teheran bekräftigt hat. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich um bis zu 1,8 Prozent ‌auf 111,80 Dollar. Trump fordert bis Dienstagabend (US-Zeit) die Öffnung der Strasse von Hormus. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, drohte er damit, dass die US-Armee sämtliche Kraftwerke und Brücken der Islamischen Republik zerstören werde.