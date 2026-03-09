Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Inflation und die europäische Wirtschaft hingen stark von der Dauer des Konflikts ab, so die Einschätzung von Deutsche Bank Research: «Wir gehen nicht davon aus, ​dass die EZB ihre Politik überstürzt anpassen wird und halten an unserer Prognose fest, dass es ​ab Mitte 2027 zu einer ersten Anhebung um 25 Basispunkte kommt», erläuterte Robin ​Winkler, Chefvolkswirt Deutschland. Der Einlagensatz liege aktuell mit 2,00 Prozent in der Mitte des von der EZB als neutral erachteten Intervalls von 1,75 bis 2,25 Prozent. EZB-Chefin ‌Christine Lagarde hatte zuletzt auf die geldpolitische Flexibilität der Notenbank verwiesen. Die EZB werde ihre Entscheidungen «auf Grundlage aller verfügbaren, analysierbaren und sorgfältig zu prüfenden Daten» treffen.