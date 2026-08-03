Die ⁠Meerenge vor der Küste des Jemens passierten demnach am Sonntag 18 Frachter, nach 27 am Samstag und 28 am Freitag. Die ‌mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hatte am 20. Juli eine Seeblockade ‌gegen Saudi-Arabien verhängt. Damit ist nicht nur der Schiffsverkehr ​durch die Strasse von Hormus im Persischen Golf erheblich beeinträchtigt, sondern auch der durch das Rote Meer auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel.