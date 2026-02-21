Mailand ​erlebt seit der Ausrichtung der ⁠Expo 2015 einen Immobilienboom. Dieser wurde auch ​durch günstige Steuervorschriften angeheizt, die ⁠wohlhabende Ausländer anziehen. Einige Einheimische beklagen jedoch, dass sie durch die ‌steigenden Kosten aus der Stadt vertrieben werden. Für die Olympischen Spiele beläuft sich das Budget der Stadt auf ‌735 Millionen Euro. Davon sind 379 Millionen für ​Investitionen und Modernisierungen vorgesehen. Mailand ist Austragungsort von fast 90 Eissport-Wettbewerben, einschliesslich der Eröffnungsfeier im San-Siro-Stadion.