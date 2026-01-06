Die ‌Regierung des Golfstaates habe eine entsprechende Gründung genehmigt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur ONA am ​Dienstag. Das Zentrum solle «gesetzgeberische, administrative ‌und regulatorische Unabhängigkeit geniessen», ‌hiess es. Es werde auf einem neuen Finanz-, Justiz- und Gesetzgebungssystem aufbauen, das sich an globalen Standards orientiere. Weitere ⁠Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Der Oman ist ein kleiner Ölproduzent, der nicht dem Ölkartell ​Opec angehört. Das Land ‌folgt mit dem ‍Schritt dem Beispiel anderer Golfstaaten bei deren Bemühungen, ​ihre Wirtschaft zu diversifizieren. Dazu gehören Investitionen in den Finanzsektor und eine Privatisierungsoffensive, ‌um ausländische Investoren anzuziehen.

Das ⁠Land ist in den ‌vergangenen Jahren zu einem gefragten Vermittler geworden - etwa zwischen ‍den USA und dem Iran bei deren indirekten Verhandlungen über ​ein neues Atomabkommen.

(Reuters)