Die ‌Regierung des Golfstaates habe eine entsprechende Gründung genehmigt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur ONA am ​Dienstag. Das Zentrum solle «gesetzgeberische, administrative ‌und regulatorische Unabhängigkeit geniessen», ‌hiess es. Es werde auf einem neuen Finanz-, Justiz- und Gesetzgebungssystem aufbauen, das sich an globalen Standards orientiere. Weitere ⁠Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.