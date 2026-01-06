Die Regierung des Golfstaates habe eine entsprechende Gründung genehmigt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur ONA am Dienstag. Das Zentrum solle «gesetzgeberische, administrative und regulatorische Unabhängigkeit geniessen», hiess es. Es werde auf einem neuen Finanz-, Justiz- und Gesetzgebungssystem aufbauen, das sich an globalen Standards orientiere. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.
Der Oman ist ein kleiner Ölproduzent, der nicht dem Ölkartell Opec angehört. Das Land folgt mit dem Schritt dem Beispiel anderer Golfstaaten bei deren Bemühungen, ihre Wirtschaft zu diversifizieren. Dazu gehören Investitionen in den Finanzsektor und eine Privatisierungsoffensive, um ausländische Investoren anzuziehen.
Das Land ist in den vergangenen Jahren zu einem gefragten Vermittler geworden - etwa zwischen den USA und dem Iran bei deren indirekten Verhandlungen über ein neues Atomabkommen.
(Reuters)