Die designierte OMV-Chefin ist seit 1995 für BP tätig. Zuletzt leitete sie dort das Kunden- und Produktgeschäft mit mehr als 50.000 Beschäftigten, das unter anderem das Tankstellennetz, Schmierstoffe und die Ladeinfrastruktur für Elektroautos umfasst. Laut OMV bringt sie zudem profunde Kenntnisse im Up- und Downstream- sowie im Flüssiggas-Geschäft (LNG) mit. BP teilte unterdessen mit, Delaney habe Vorstandschefin Meg O'Neill ‌über ihren Weggang informiert. Richard Harding werde ab dem 13. April kommissarisch die Leitung ihres bisherigen Bereichs übernehmen. Harding war erst im Februar nach einer zweijährigen Auszeit zu BP zurückgekehrt und verantwortet seitdem den Vertrieb und das Marketing unter Delaney.