Ungeachtet der geopolitischen Spannungen steht OMV kurz vor dem Abschluss einer Mega-Fusion. Bis Ende März soll der Zusammenschluss der ‌Petrochemietöchter des Wiener Konzerns und seines Kernaktionärs Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) zum globalen Chemieunternehmen Borouge Group International (BGI) vollzogen werden. Darin sollen die OMV-Tochter Borealis, die in Abu Dhabi gelistete Borouge sowie ​die kanadische Nova ​Chemicals des Staatsfonds Mubadala aus den ⁠Vereinigten Arabischen Emiraten aufgehen. Der neue Chemieriese soll mit einer Kapazität ​von 13,6 Millionen Tonnen ⁠zum viertgrössten Polyolefin-Produzenten der Welt aufsteigen. Der geplante Börsengang des Unternehmens wurde Stern zufolge jedoch ‌auf 2027 verschoben. Grund dafür seien ungünstige Bedingungen auf dem Chemikalienmarkt und Überkapazitäten in Asien, nicht jedoch die Krise im Nahen Osten.